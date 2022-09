Kolumne Live dabei : Warum der Blues am Niederrhein zuhause ist

Die Formation Flat Blues Ltd. begeisterte das Publikum im Kulturzentrum BIS ist am Samstag auf der nächste Bühne live zu erleben. Foto: Flat Blues Ltd.

Mönchengladbach Das Quintett Flat Blues Ltd. begeisterte im BIS die Zuschauer für Blues und die Plexiphones arbeiten an neuem Material. Das sind die Livemusik-Tipps für Mönchengladbach.

Einmal mehr erzählten die Musiker der Band Flat Blues LTD. ihre Version der „Story of Blues“, einer Reise durch 50 Jahre Bluesgeschichte. Diesmal wegen der Regenerwartung im BIS-Saal und nicht wie geplant im Garten der Villa an der Bismarckstraße. Das allerdings beeinträchtigte die große Fangemeinde nicht. In bester Tanzlaune und voller Begeisterung, oft mit Zwischenapplaus, forderten die Fans beim Quintett zwei Zugaben ein, bevor es allein aus Zeitgründen ruhig auf der Bühne wurde. Nach „Sweet Home Chicago“ à la Blues Brothers war endgültig Feierabend.

„Das war hier heute Abend wie in einem Blues Club in Chicago“, sagte Sänger Peter Lenzen und freute sich über die gute Stimmung. Mit Blues-Harp-Spieler Thomas Gottschalk, Gitarrist Patrick „Paddy“ Zimmermann, Schlagzeuger Michel Schallenberg sowie Bassist Kai Stark zählt er mit seiner Gruppe schon lange zu den Schwergewichten der Blues-Szene am Niederrhein. Durch ausgesuchte Klassiker wie „Who Do You Love“, „Boom, Boom“ und „Flip, Flop & Fly“ pflegt die Band gekonnt und authentisch das Erbe von Meistern wie Muddy Waters, Bo Diddley, Willie Dixon, Big Joe Turner und Co. Lenzens mantramäßiges Credo zur Wertung des ausgewählten Genres: „Ohne Blues gäbe es die moderne Musik nicht.“ Bereits 2014 erhielt Flat Blues LTD. für ihr Debüt-Album den Deutschen Rock- und Pop-Preis.

Bandleader Lenzen plauderte zwischen den Stücken unterhaltsam und informativ zur Bluesgeschichte. Da wuchs so manchen Zuhörern die Spielart so richtig ans Herz. Schon jetzt dürfen sich die Bluesfans über das Wiederholungskonzert im kommenden Jahr freuen. Wer nicht so lange warten möchte: Eine Fortsetzung der musikalischen Zeitreise ist am Samstag, 3. September, in der Clörather Mühle zu erleben.

Wolfgang Kemmerling, Sänger der Plexiphones, hat Studioarbeit für neue Songs vor sich. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Gerade erst stand Plexiphones-Sänger Wolfgang Kemmerling mit seiner Band beim Nachhol-Konzert im Live-Club Rockschicht in Viersen auf der Bühne, da zog es ihn schon wieder ins Tonstudio nach Arnsberg. Diesmal jedoch ohne Band. Der Grund: Das viel beachtete Album „Break in the Clouds“ mit Notierungen in den Deutschen Alternativ-Charts braucht einen würdigen Nachfolger. Die instrumentalen Tracks sind bereits eingespielt – jetzt folgt der Gesang. „Elf Songs wollen für das kommende Album aufgenommen werden“, sagt der Sänger und stellt sich bereitwillig auf den Studio-Stress ein. Wenn alles klappt, ist mit der Veröffentlichung der neuen Stücke in wenigen Wochen zu rechnen. Nicht nur die Fans sind gespannt.

Bereits jetzt steht mit dem 29. Oktober für die Indie-Rocker der Band The Wide der Veröffentlichungstermin ihres neuen Albums „Smile“ fest. Gleichzeitig stellen sich die fünf Musiker aus Schottland, England, Schweiz und Deutschland beim Premieren-Konzert erstmals komplett beim Publikum vor. Neu dabei: die Gitarristen Sebastian Kühl (Deutschland) und Roo Hobbers (England). „Mit den neuen Musikern ist eine konsequente Fortsetzung des Vorgängeralbums ‚Paramount‘ gelungen“, verspricht Sänger und Gitarrist Pete Brough.