Konzert in Mönchengladbach : Bach-Chor setzt beim Debüt neue Maßstäbe

Der Name ist Programm: Die Musiker des Bach-Chors begeisterten mit ihrem Konzert in der Citykirche. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach In der Citykirche gab der Bach-Chor sein fulminantes Debütkonzert. Unter Leitung von Stephanie Borkenfeld-Müllers gelang dem 26-köpfigen Vokalensemble ein überragender Einstand. Die Ovationen waren hochverdient.

Der Druck hoher Erwartung, der auf den 26 Sängerinnen und Sängern lastete, wird riesig gewesen sein. Denn der Anspruch, den Kirchenmusikerin Stephanie Borkenfeld-Müllers mit der Gründung des Bach-Chores Mönchengladbach geweckt hatte, musste beim Debüt eingelöst werden. Schließlich verpflichtet der Name Bachs zu Qualität. Etwa in seinen fast 300 Kantaten.

In der ausverkauften Citykirche lobte die Erste Bürgermeisterin Josephine Gauselmann die Initiative, einen Verein für die Bach-Pflege zu gründen: „Der Bach-Chor ist eine Chorgemeinschaft, die auf Dauer angelegt ist. Er ist ein weiteres Puzzleteil im Kulturleben unserer Stadt“, hob Gauselmann hervor. „Ich bin dankbar, Teil einer Bewegung engagierter Sängerinnen und Sängern zu sein, die sagen: Jetzt erst recht!“, gestand Chorvorsitzender Anno Jansen-Winkeln angesichts der krisengeschüttelten Zeit.

Kantorin Borkenfeld-Müllers ging mit ihrer Entscheidung für eine bunt gemischte Formation Risiken ein. Das unbestreitbar positive Ergebnis nach 90 Minuten gab ihr recht. Die erfahrenen Singkräfte hatten nicht nur ihre Partien souverän im Griff, sie vermochten die ausgewählten Bach-Kantaten (Nr. 172 und Nr. 68) in filigran strömenden Linien und großer Strahlkraft eines gefälligen Klang-Netzwerkes zu verlebendigen. Das war vor allem der glasklar gliedernd und unverschnörkelt dirigierenden Chorleiterin zu verdanken.

In seinen Weimarer Jahren komponierte Johann Sebastian Bach seine Kantate „Erschallet, ihr Lieder“. In energisch vorgetragenem, geradlinigem Verlauf spulte das Ensemble markig akzentuierte Verse ab, wobei früh schon vor allem die Soprangruppe durch aufblühende, schwellende Dynamik auffiel. Für ruhigere, lyrisch gestimmte Momente sorgten der Bass Thomas Peter und der Tenor Johannes Klüser in einem einfühlsam intonierten Rezitativ und einer weich schmelzenden Arie. Einen weiteren Akzent setzte das famose Duett von Sabine Schneider (Sopran) und Elvira Bill (Alt). Und der Schlusschoral stellte die Gestaltungskraft als homophoner Chorverband eindrucksvoll unter Beweis.

Das Bach-Orchester, in der Mehrzahl Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker, ließ sich von Borkenfeld-Müllers zu einer spritzigen Wiedergabe der Orchestersuite D-Dur animieren. Die Musiker genossen es, aus dem Schatten als Begleiter des Chores heraustreten zu können. Ausgelassene Tanzfiguren in Rokoko-Manier, schmetternde Kurztrompeten, feine Streicherfiguren und ein Air, das die Ohren einlud, sich ganz im Strömungskanal der Streicher zu verlieren, prägten die Wiedergabe.

Zum Beschluss die kontrapunktisch anspruchsvolle Kantate „Also hat Gott die Welt geliebt“ : Kraftvolles Volumen des in allen Stimmgruppen wohltönenden Ensembles riss die Zuhörer sofort mit. Da schien eine bebende Lungenmaschine am Werk, deren Klanglichkeit von den Sopranen vollendet wurde – mit einer wie aus dem Kreuzgratgewölbe herabgleitenden Klangkrone. Das war grandios, nicht minder die federnden Melismen der folgenden Sopran-Arie von Sabine Schneider. Dass Thomas Peter seine Qualitäten in der Bass-Arie „Du bist geboren mir zugute“ nur eingeschränkt entfalten konnte, lag nicht an ihm.