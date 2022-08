Kulturnacht in Mönchengladbach : Das sind die Highlights von „Die Pulsive“

Mönchengladbach Am 3. September findet die neu konzipierte Kulturnacht statt. Rheydt wird dann zum Schauplatz der freien Szene. Was auf dem Programm steht.

Leerstände Ungenutzte Räume – davon gibt es einige in Rheydt. „Es wäre schade, sie nicht zu nutzen“, sagt Kulturbüroleiterin Agnes Jaraczewski. Deswegen werden viele leer stehende Gebäude in der Kulturnacht zu Ausstellungsräumen. Das größte und bekannteste ist wohl Karstadt: Auf der ersten Etage und im anliegenden Reisebüro werden von 20 bis 24 Uhr lokale Künstler wie Ruth Zadow, Lars Wolter, Laura Heyer und Markim Pause den Räumen mit Kunstinstallationen und Musik neues Leben einhauchen. Auch die Ringpassage wird bespielt. Sie wird von 18 bis 24 Uhr zu einer Performance-Galerie, in der 15 Künstler – unter anderem Frank Hollmann und Nadjana Mohr – Filme, Fotografien, Malerei, Tanz und Theater zeigen.

Öffentlicher Raum Auch auf Plätzen, Wegen und in Parks sind kleine Kunst-Interventionen geplant: Im Maria-Lenssen-Garten bieten Evi Blink und Julia Scherzl von 18 bis 23 Uhr ihren Pop-up-Kiosk für eine gedankliche Pause an. Von 18.30 bis 19.30 Uhr wird in dem Park eine Salsa-Stunde angeboten. Am Kunstfenster in Rheydt wird es einen Kaugummiautomaten geben, der ein Gedicht, ein Zitat oder eine kleine Zeichnung ausspuckt. Auf dem Marktplatz zeigt Christiane Behr von 17 bis 22 Uhr ihre „Rheydter Lichter“ – ein Zusammenspiel aus Licht und Techno. Und dann ist da noch die kleinste Disko der Stadt: das Disklo. Dabei handelt es sich um eine unterirdische Toilette am Marienplatz, in der ein DJ auflegt und eine Fotoausstellung zu sehen ist. Nur sechs Menschen passen gleichzeitig rein, nach sechs Minuten müssen wieder Platz für die nächsten Besucher machen.