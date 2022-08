Sommermusik in Mönchengladbach : Alice Merton – zwischen Spaß und Ernsthaftigkeit

Alice Merton machte ernste Themen tanzbar. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Beim Konzert auf Schloss Rheydt versprühte die junge Sängerin viel positive Energie. Zwischendurch sprach sie ernste Themen an – etwa mentale Gesundheit.

Überraschung: Nicht Alice Merton stand um 20.30 Uhr auf der Bühne der Sommermusik Rheydt. Die Sängerin hatte der Band Amistad ein kleines Forum als Vorband ermöglicht. Die Zwillingsbrüder Josef und Jan Prasil, in Deutschland geboren, in Italien aufgewachsen, in Australien Musikkarriere gemacht, boten ein Appetithäppchen ihrer balladesken Musik und die Rheydter, sich wie gewohnt als interessiertes und wohlwollendes Publikum zeigend, spendeten großzügigen Applaus.

Um 21.10 Uhr war es dann endlich so weit. Alice Merton und ihre Band legten los. Die Bretter, die die Welt bedeuten, scheinen die Welt der 30-jährigen Sängerin zu sein. Mit nicht nachlassender Energie fegte sie tanzend und singend über die Bühne, präsentierte mit einer perfekten Bühnenshow alte, aber vor allem neue Songs. Schließlich hat sie in diesem Jahr ihr drittes Album mit dem Titel „S.I.D.E.S.“ veröffentlicht. „Ich bin eine gefühlsorientierte Songschreiberin“, erklärte Merton ihrem Publikum. Eine ehrliche und sehr persönliche Songschreiberin, möchte man hinzufügen, die sich ihre Ecken und Kanten, ihre seelischen Tiefen und Höhen von der Seele schreibt und stimmgewaltig in die Welt trägt.