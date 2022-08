„Die Herbstzeitlose“ in Mönchengladbach : Dara Hobbs singt Wagner und Strauss im Bunker Güdderath

Mönchengladbach Vor zehn Jahren entschied sich die ehemalige Theatersopranistin dazu, nur noch Wagner und Strauss zu singen. Als Expertin ist sie viel unterwegs. Doch am 28. August wird sie in Gladbach auftreten.

In ihren vollen Terminkalender hat sie Hobbs aber auch einen Auftritt in Mönchengladbach untergebracht: Am 28. August tritt sie im Bunker Güdderath im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Die Herbstzeitlose“ auf, wo sie Arien von Richard Wagner und die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss singen wird. „Bei Wagner und Strauss begeistert mich die hochdramatische und hinreißende Musik“, sagt die gebürtige US-Amerikanerin. Dass Hobbs heute in Deutschland lebt, ist ihrem Lehrer zu verdanken. Im Studium wies er sie immer wieder darauf hin, dass sie wegen ihres „deutschen Klangs“ – einer großen Stimme mit viel Volumen – in Europa besser aufgehoben sei. Da sie schon damals eine Vorliebe für deutsche Komponisten hegte und in Amerika nur die großen Häuser Wagner und Strauss aufführen, fiel ihr die Entscheidung nicht schwer. „Ich bin dankbar für die Gelegenheit, mich hier zu spezialisieren“, sagt sie. Deswegen steht noch ein weiterer Termin im Kalender: Wagners Oper „Der Fliegende Holländer“, die am 4. September Theaterpremiere feiert.