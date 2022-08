Konzert in Mönchengladbach : Sinfoniker entführen in die Märchen von 1001 Nacht

Mönchengladbach Nicht allen Zuschauern waren die russischen Komponisten im Programm des 1. Sinfoniekonzertes bekannt – doch am Ende waren alle begeistert. Dazu beigetragen hat auch die exzellente Pianistin.

Mit der Ukrainerin Dinara Klinton, die auch auf der gerade erschienenen, für 15 Euro an der Theaterkasse zu erwerbenden CD des Orchesters zu erleben ist, hatte man eine erstklassige Pianistin verpflichtet, die in Mili Balakirews (1837-1910) Klavierkonzert fis-Moll ebenso überzeugte wie im „Totentanz“ für Klavier und Orchester von Franz Liszt (1811-1886), in dem dieser die Sequenz der Totenmesse „Dies irae“ fantasievoll variiert. Im eher lyrisch geprägten Klavierkonzert konnte die international begehrte Solistin und Professorin am Royal Collage of Music in London vor allem ihre interpretatorischen Qualitäten in den Vordergrund stellen, während sie bei Liszt mit Brillanz und Virtuosität überzeugte. Das Publikum war begeistert und freute sich über eine elegische Zugabe.