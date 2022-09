Open-Air-Veranstaltung : Musikalische Klänge aus Peru auf dem Tuppenhof

Das Ensemble „Ritmos andinos“ tritt am Samstag auf dem Tuppenhof auf. Foto: Emil Zander

Vorst Das Niederrhein Musikfestival lädt am Samstag (3. September, 16 Uhr) nach Lateinamerika ein: Mit „Ritmos andinos“ erkunden die Zuhörer durch Musik die vielfältigen Kulturen Perus.

Der Facettenreichtum der peruanischen Musik faszinierte gegen Ende des 18. Jahrhunderts bereits den aus Spanien stammenden Bischof von Trujillo Jaime Martínez Compañón. Auf einer ausgedehnten Visitationsreise durch seine Diözese ließ er einen Kodex anfertigen, in dem er nicht nur den Alltag der Menschen in Aquarellen festhalten ließ. Er sorgte auch dafür, dass die im Vizekönigreich gespielte Musik in 20 Partituren verewigt wurde.