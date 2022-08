Aufführungen in der Lukaskirche in Holzbüttgen : Ein Musical über Hühner, Rentner und Millionen

Aufführungen in der Lukaskirche in Holzbüttgen

Holzbüttgen Das Musical „Haus Sonnenschein“ handelt vom gleichnamigen Seniorenheim, das von einem Lebensmittelkonzern übernommen werden soll. Es ist ein humorvolles Stück mit ernstem Hintergrund. Was es damit auf sich hat.

„Es gibt keine Menschen mehr, nur noch Roboter. Das spiegelt die derzeitigen Tendenzen wider“, sagt Susa Weber. Das Stück sei humorvoll, habe aber einen bitterernsten Hintergrund. Gerade in der Pflege sei es laut Chris Wehrmann ein Thema, wie weit künstliche Intelligenz Pflegekräfte ersetzen kann. „Der Autor hat erfolgreich versucht, eine Komödie mit sozialkritischem Hintergrund geschrieben“, sagt Wolfgang Weber. Zu der Geschichte des Seniorenheims werden von der Band alte Klassiker und Evergreens gespielt. Die Uraufführung in der Lukaskirche findet am 17. September (20 Uhr) statt. Weitere Vorführungen sind am Freitag, 23. September, und Samstag, 24. September, jeweils um 20 Uhr. Eintritt 16 Euro, Tickets gibt es online.