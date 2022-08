Multimedial-Erzähler Christof Jauernig : „Glücksbote“ zu Gast in der VHS Kaarst

Kaarst Christof Jauernig hat in 60 Städten von 1000 Menschen persönliche Glücksmomente gesammelt. Jetzt kommt er mit seinem Bühnenprogramm „Eintausendmal Lebensglück – erinnern, was zählt“ nach Kaarst.

Der Frankfurter Chistof Jauernig hat vor acht Jahren seinen Beruf als Analyst einer Unternehmensberatung gekündigt. Er war nicht mehr glücklich, musste raus aus dem Hamsterrad. Ohne Plan, wie es danach weitergehen soll, brach er mit einem Rucksack für ein halbes Jahr nach Südostasien auf. Zurück in Deutschland erzählte er seinen Nachbarn und Freunden von der Reise und untermalte die Geschichten mit eigener Klaviermusik und Fotos. Eigentlich sollten seine Erzählungen eine einmalige Sache bleiben. Doch die Resonanz war so groß, dass Jauernig seine neue Bestimmung fand. „Das ist etwas ganz anderes im Vergleich zu vorher und nicht so lukrativ, aber es erfüllt mich sehr“, sagt er. Seitdem ist er als multimedialer Erzähler in Deutschland unterwegs und kommt am 8. September (Donnerstag, 19 Uhr) nach Kaarst. In der VHS wird er mit seinem Bühnenprogramm „Eintausendmal Lebensglück – erinnern, was zählt“ auftreten.

Multimedia-Erzähler Christof Jauernig sammelte die Glücksmomente der Besucher in einer Box. Foto: Christof Jauernig

Während seiner Auftritte mit dem Vorgängerprogramm „Gedanken verloren“ sammelte Jauernig in 60 Städten von 1000 Menschen deren persönliche Glücksmomente ein. Diese stellte er auch in einem Buch zusammen. „Es sind keine Klischeeantworten, dass jemand endlich mal wieder eine Gehaltserhöhung bekommen will, dabei. Es ist schön, wie menschlich und bescheiden die liebsten Glücksmomente der meisten Menschen sind“, erklärt er: „Das Programm soll gerade in der anhaltenden Krisenzeit Lichtblicke in den Fokus rücken, die am täglichen Lebenswegesrand leicht übersehen werden.“