Xantener Nordsee : Musikverein gibt Hafenkonzert

Am Sonntag tritt der „Musik Verein von Calcar“ an der Xantener Nordsee auf. Foto: Musikverein Kalkar Foto: Musik Verein von Calcar

Xanten Das nächste Hafenkonzert an der Xantener Nordsee steht an. Es ist schon die 78. Ausgabe. Gast ist dieses Mal der „Musik Verein von Calcar“. Der Eintritt ist frei. Aber das Wetter muss mitspielen.

An der Xantener Nordsee findet am Sonntag, 28. August, das nächste Hafenkonzert statt. Dieses Mal tritt der „Musik Verein von Calcar“ im Hafen Wardt an der Straße Am Meerend 150 auf. Beginn ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist wie bei den vorherigen Terminen einmal frei. Es handelt sich um eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Sie findet deshalb nur bei geeigneter Witterung statt.