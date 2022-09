Stadt ist Vorreiterin in der Region : Warum Moers jetzt eine Fachstelle für Demokartie hat

Demokrat Ramadani (Mitte) mit Diana Finkele und Wolfgang Thoenes. Foto: Julia Hagenacker

Moers Moers will Vorreiterin in Sachen Demokratie werden. Dafür gibt es nun eine eigene Fachstelle innerhalb der Verwaltung. Geleitet wird sie von Demokrat Ramadani. Warum er Moers lobt und was es mit seinem Namen aufsich hat.