E-Mails zur Energiepauschale : Sparkasse am Niederrhein warnt vor neuer Betrugsmasche

Mit Phishing-Mails wollen betrüger an sensible Daten ihrer Opfer kommen (Symbolfoto). Foto: dpa/Uli Deck

Niederrhein Wer eine E-Mail zum Thema Energiepauschale erhält, die angeblich von der Sparkasse am Niederrhein kommen soll, sollte vorsichtig sein. Dahinter könnten Betrüger stecken.

Die Sparkasse am Niederrhein warnt vor einer neuen Phishing-Attacke, mit der Betrüger Kunden sensible Daten entlocken wollen. „Viele Sparkassenkunden erhalten in diesen Tagen eine E-Mail mit dem Hinweis ‚Energiepauschale sichern’“, sagt Mario Wellmanns, Leiter der Internetfiliale der Sparkasse. Die E-Mail ist mit dem Logo und dem Schriftzug der Sparkasse versehen. „Wir raten dringend dazu, hier weder einen Link zu klicken, noch irgendwelche Angaben zu machen“, betont Wellmanns. Dies sei nur ein neuer und perfider Versuch, an sensible Kundendaten zu kommen, erklärt er.