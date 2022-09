Hofkonzert in Rheinberg : Feinkost-Jazz aus dem Bauernladen

Rheinberg-Pelden Vibe feat. Félix Rossy und als Spezialgast Johannes Bär spielten auf dem Middeldorfhof in Pelden. Nach dem ersten Stück fing es doch tatsächlich an zu regnen, aber dann ging die Sonne wieder auf – auch musikalisch.

Günter Baby Sommer, eine ostdeutsche Jazz-Legende am Schlagzeug, entspannt sich auf einer Liege. Ein Stückchen weiter sitzt Johannes Bär aus der Steiermark auf einem Aufsitzrasenmäher und bläst seine dicke Tuba ein. Auf dem Bauernhof der Familien Middeldorf in Pelden zwischen Orsoy und Budberg wird die Vokabel „Idylle“ gerade in klangliche Form gebracht. Links und rechts Felder, Bäume und Wiesen, die Sonne scheint. Ein viel schöneres Ambiente für ein Jazz-Konzert kann man sich kaum vorstellen. Es ist das zweite bei Middeldorf nach 2021. Wieder sind der unermüdliche Kultur-Antreiber Rüdiger Eichholtz und sein Verein Kulturprojekte Niederrhein die Macher. Hofkonzerte hat Eichholtz die Events neben Pferde- und Schweineställen genannt. Auch wenn der Kultur-Mann schon lange ein Faible für ausgefallene Locations hat, so sind die Hofkonzerte erst in der Corona-Einöde erfunden worden. Wohin mit spielbereiten Jazzern, wenn einem in geschlossenen Räumen die Viren um die Ohren fliegen? Am besten raus aufs Land.