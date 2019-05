„Fridays for Future“ in Moers und Neukirchen-Vluyn : Klimaschutz ist wichtiger als Schulbank

In Moers zogen mehrere hundert Teilnehmer bei „Friday for Future“ durch die Innenstadt und hatten ihren Protest auf zahlreiche Plakate geschrieben. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers / Neukirchen-Vluyn „Fridays for Future“ eroberte gestern den Niederrhein: In Moers und Neukirchen-Vluyn demonstrierten viele hundert, zumeist jugendliche Menschen für mehr Achtsamkeit im Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen.

Von Sabine Hannemann und Dirk Neubauer

Moers und Neukirchen-Vluyn erlebten gestern die „Fridays-for-Future“-Bewegung. Viele hundert Schüler protestierten für den Klimaschutz.

In Moers war der Königliche Hof Treffpunkt. Jung wie Alt schrieben ihre Forderungen auf Pappschilder. Trillerpfeifen verliehen dem Ganzen Nachdruck. „Wir unterstützen die Jugend“, meinte Bettina Lange, die mit Vierbeiner Ferrero teilnahm. „Act now“ und „Klimakrise“ war auf seinem Rückenschild zu lesen. Ruth Radtke empörte sich. „Wir brauchen einfach mehr Aufmerksamkeit. Das ist noch zu wenig. Moers ist eine Schlafnase“, so die Moerser mit über siebzig Lenzen. Elftklässlerin Marie Baemke (17) zeigte ebenfalls Flagge. Die Schülerin der Hermann-Runge-Gesamtschule findet es gut, dass jetzt auch Moers Teil der großen Klimaschutzbewegung ist. „Da sieht man auch, welche Reichweite die Aktion hat und selbst eine kleinen Stadt wie Moers erreicht.“

Info Junge Menschen sehen ihre Zukunft in Gefahr Fridays for Future („Freitage für die Zukunft“, schwedisch „Skolstrejk för klimatet“) wurde von Greta Thunberg initiiert. Schülerinnen und Schüler protestieren freitags während der Unterrichtszeit für den Klimaschutz; weltweit. Die Demonstrationen werden von den Schülern und Studierenden selbst organisiert. Weltweit sollen fast 1,8 Millionen Menschen am 15. März 2019 teilgenommen haben.

Die Botschaften auf den Pappschildern unterstreichen die Bedeutung vom Klimaschutz („Opa, was ist ein Schneemann?“) oder nehmen Bezug auf die Plastikvermüllung der Meere und ihrer Pflanzen- und Tierwelt. Jan Pütter (19) gehört mit zum Orgateam. Die Demo ist angemeldet, die mehrminütigen Redebeiträge koordiniert, so für Vertreter von Parteien, aber auch Superintendent Wolfram Syben stand auf der Rednerliste. Unterstützung bekam die Aktion unter anderem vom Kirchenkreis Moers, der Grünen Jugend wie dem Bündnis für Moers. Mit dabei Eltern als „parents-for-future“.

In Neukirchen-Vluyn zogen rund 400 Schülerinnen und Schüler von Vluyn aus über die Niederrheinallee zum Rathaus. Foto: Dirk Neubauer

Die Zahl der Teilnehmenden war für Pütter in Ordnung. „Wir wollen Druck auf die Kommunalpolitik machen. Gut wäre, wenn bei uns, ähnlich wie in Münster oder Tönisvorst, der Klimanotstand ausgerufen würde“, so Pütter zu konkreten Zielen. Schülerin Anna Neumann appellierte als Rednerin an Ziele und Maßnahmen, die den Planeten Erde unter Schutz stellen. Michael Zerkübel, BUND-Ortsgruppe Moers, wies darauf hin, dass seit der Weltklima-Konferenz von 1990 die sich verändernde Lage im Weltklima bekannt sei.

In Neukirchen-Vluyn versammelten sich rund 400 meist junge Menschen auf dem Leineweberplatz in Vluyn und zogen die gesamte Niederrheinallee hinunter zum Rathaus. Als immer mehr Schülerinnen und Schüler zum Treffpunkt kamen, fiel Organisatorin Antonia Leffers sichtlich ein Stein vom Herzen. Selbst eine Kindergartengruppe des Evangelischen Kindergartens in Vluyn eilte in Zweierreihen herbei, in grünen T-Shirts und mit Blechtrommeln in Deutschland-Farben. Auch in Neukirchen-Vluyn waren die mit viel Wortwitz gestalteten Plakate und Transparente einen genaueren Blick Wert „Grünkohl statt Braunkohle“ lautete die Forderung. Und der Hinweis lautete: „Früher war der Fisch in der Verpackung – heute ist die Verpackung im Fisch“. Von den jungen Leuten wolle sich niemand von der Energiewirtschaft die Zukunft abgraben lassen.