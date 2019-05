Umweltschutz in Moers : Verbraucherschützer werben für E-Autos mit Solarenergie

MOERS/XANTEN Eine Photovoltaikanlage hat Akke Wilmes bereits auf seinem Hausdach. Demnächst will der Architekt und Energieberater den Sonnenstrom nicht nur für Waschmaschine, Kühlschrank oder Computer nutzen, sondern auch für sein Auto.

Zurzeit besucht Akke Wilmes alle Städte und Gemeinden im Kreis Wesel, um für die E-Mobilität zu werben. In den letzten Wochen war er vor allem im rechtsrheinischen Teil unterwegs, unter anderem in Dinslaken, Voerde und Schermbeck. In den nächsten Wochen hält er Vorträge im linksrheinischen Teil. Der Titel lautet: „Sonne im Tank – Wie Solarstrom und E-Auto zum starken Team werden.“

Am Donnerstag warb er in der Moerser Verbraucherzentrale mit deren Leiterin Gisela Daniels sowie dem Moerser Klimamanager Giovanni Rummolo für die Reihe. „Der Vortrag in Moers liegt auf dem Tag der Umwelt, dem 5. Juni“, sagte der Klimamanager. „Ich hoffe, es kommen viele. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr im Moerser Rathaus.“ Dabei gehen die Vorträge nach einer halben Stunde oft in eine offene Diskussion über, in der die Zuhörer Fragen stellen, wie die bisherigen Vorträge auf der rechten Rheinseite gezeigt haben.