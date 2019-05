Bandcontest : Rockmusik, aber nicht immer „Born to be wild“

Die Band Three Ball Eddy kommt aus Xanten und wird sicherlich nicht nur für Biker interessant sein. Foto: Three Ball Eddy

Moers Die Xantener Band „Three Ball Eddy“ spielt oft bei Bikerfestivals, aber nur selten die Biker-Hymne.

Von Peter Gottschlich

Den Song „Born To Be Wild“ von Steppenwolf spielen Gitarrist Walter Gruitrooy, Bassist Peter Dommen und Schlagzeuger Martin Thyssen selten, obwohl sie gemeinsam oft bei Motorradtreffen auftreten. „Wir waren 2005 und 2006 auf dem Bikerfestival in Västervik in Schweden als Support von Steppenwolf“ erzählen die drei Mitglieder der Band Three Ball Eddy. „Es ist das größte Bikerfestival im Norden Europas. Dort hat John Kay ,Born To Be Wild’ gespielt. Es ist schon atemberaubend, diesen Song vom Steppenwolf-Frontmann zu hören. Nach dem Auftritt hatten wir Backstage die Gelegenheit, mit ihm und der Band in lockerer Atmosphäre ein wenig zu plauschen. Er kann Deutsch, weil er in Deutschland geboren wurde. Seit Västervik haben wir riesigen Respekt davor, diesen Song zu spielen.“

Dabei genießt die Band es, diese Hymne der Biker zu intonieren, zu der Peter Fonda und Dennis Hopper 1969 im Film „Easy Rider“ auf ihren Choppern durch die Weiten der USA kreuzten. „Wir sind nicht ganz so alt wie Peter Fonda, der sich auf seinen 80. Geburtstag vorbereitet“, schmunzelt Walter Gruitrooy, der sich als Gitarrist den Spitznamen Sledge Kowalski gegeben hat. Der Xantener lacht: „Aber wir sind alle 67 – und auch nicht mehr ganz so wild wie früher. Manche munkeln, wir bräuchten bald eine Genehmigung vom Pflegedienst, um auftreten zu dürfen und ohne Defibrillator könnten wir nicht mehr auf die Bühne. Aber so weit ist es zum Glück noch nicht.“

Info Und so geht es jetzt weiter Wettbewerb Gewinnen können Bands, die rund eine Stunde Programm in petto haben – mit Covern oder eigenen Songs. Aus allen Bewerbern wurde eine Vorauswahl getroffen, diese Bands werden in der RP-Printausgabe und auf RP-Online porträtiert. Voting Danach startet ein Online-Publikumsvoting, bei dem eine Woche lange Fans für ihre Lieblingsmusiker abstimmen können. Die besten fünf kommen weiter und werden von einer Fachjury beurteilt, die dann die drei Sieger kürt.

Jury In der Jury sitzen Adam Ruta, RP-Redakteur und Musiker Uwe Plien, Pierre Disko und Herbert Hornung (Enni).

Wie die anderen Bandmitglieder ist er einmal Lehrer gewesen und immer zu Scherzen aufgelegt. Das waren sie schon 1993, als sie sich zusammenschlossen. Als Namen wählten sie Three Ball Eddy, weil Charles Bukowski so einen abgedrehten Leibwächter im Film „Barfly“ nannte, zu dem er 1987 das Drehbuch geschrieben hatte. Drei Jahre später verarbeitete der Dichter seine Erlebnisse in der Filmmetropole in seinem Roman Hollywood. „Die drei Kugeln beschreiben nicht unsere körperlichen Besonderheiten“, feixt Peter Dommen oft bei Auftritten. Dann erläutert der Bassist, der sich als Musiker Alby Whiteman rufen lässt, wie „Three Ball Eddy“, Charles Bukowski und Hollywood zusammenhängen.

Zehn bis 15 Auftritte hat die Band im Jahr. Zum einen steht sie in Clubs im Rampenlicht, jüngst unter anderem in Recklinghausen, Duisburg oder Aachen. Zum anderen spielt sie bei Motorradtreffen, zum Beispiel am 15. Juni beim Treffen des Classic British Bike Club in Obermörmter bei Xanten oder am 22. Juni beim italienischen Motoradtreffen auf dem Campingplatz an der Urseler Straße im Grüngürtel der Domstadt.