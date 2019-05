Serie Ausbildungsinitiative Kreis Wesel, präsentiert von Altana (Folge 3) Serie Ausbildungs : So wird’s was mit der Bewerbung

So wird’s was mit der Bewerbung

Wesel Eine fehlerfreie Mappe ist Voraussetzung, dass Firmen Interessenten zum Vorstellungsgespräch bitten.

Dafür, dass Loana-Sophie Wambach ihre zweijährige Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Weseler Byk-Chemie erst im August 2018 angetreten hat, kennt sich die 20-Jährige aus dem linksrheinischen Weseler Ortsteil Büderich in dem Unternehmen schon recht gut aus. Ein Grund ist, dass sie schon kurz nach dem Abi 2017 und Anfang 2018 mehrere Monate im Byk-Hochregallager gejobbt und dabei festgestellt hat, dass der Weltmarktführer für Lackzusätze zweifelsohne ein interessanter Arbeitgeber ist, bei dem sie sich so richtig wohlfühlt.

Dass ihre Bewerbung um eine Ausbildung zur Industriekauffrau am Ende von Erfolg gekrönt war, hat natürlich nicht nur mit ihrer Arbeit im Hochregallager zu tun, sondern mit einem Anschreiben, das die Personalabteilung beeindruckt hat. Und das ist gar nicht so leicht, gehen doch bei Byk jährlich rund 600 Bewerbungen ein.

„Mit am wichtigsten ist“, sagt Loana-Sophie Wambach, die im Rahmen ihrer Ausbildung bereits in der Personalabteilung gelernt hat, wie man Bewerbungen sichtet, „dass man nicht zu viel schreibt – eine Din-A4-Steite reicht – und auf die einzelnen Punkte in der Ausschreibung Bezug nimmt und diese mit seinen eigenen Stärken verknüpft. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich darauf hingewiesen habe, dass meine Englischkenntnisse durch einen USA-Aufenthalt verbessert wurden.“ Auch solle man ehrlich sein und nicht abschweifen. Byk-Ausbildungsleiterin Christine Thannheiser-Rumpf nickt und bestätigt: „Man geht am besten auf die Dinge ein, die in der Ausschreibung stehen, erklärt seine Beweggründe, warum man sich für das Unternehmen und den Beruf interessiert.“