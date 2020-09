Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Weiterer Todesfall nach Corona-Infektion

Kreis Wesel Ein 64 Jahre alter Mann aus Neukirchen-Vluyn, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt im Kreis Wesel derweil auf einem niedrigen Niveau.

Im Kreis Wesel ist ein weiterer Mensch gestorben, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wie der Kreis Wesel am Donnerstagmittag mitteilte, handelt sich um einen 64 Jahren alten Mann aus Neukirchen-Vluyn. Damit steigt die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf insgesamt 29.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 8,9. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Mit den neuen Fällen steigt die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen im Kreis Wesel auf 1250 Menschen. Von ihnen gelten 1108 wieder als genesen, das ist eine Person mehr als am Mittwoch. 113 Menschen sind aktuell in Quarantäne. 29 Frauen und Männer, die positiv auf das Virus getestet wurden, sind in den vergangenen Monaten gestorben.