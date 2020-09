Entwicklung der Pandemie : Kreis Wesel meldet sechs neue Corona-Fälle am Mittwoch

Kreis Wesel In mehreren Städten im Kreis Wesel sind weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort: Beinahe täglich kommen neue Fälle hinzu, wenn auch insgesamt auf einem niedrigen Niveau.

In den vergangenen Tagen sind fast täglich neue Infektionen gemeldet worden. Am Dienstag waren es 5, nach dem Wochenende am Montag 22, am Freitag 5, am Donnerstag 4, am Mittwoch 0, am Dienstag 7 und am Montag voriger Woche 5. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Moment bei 9,4. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.