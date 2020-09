Anwohner wurden nicht informiert : Verwirrung um Parkverbot-Schilder in Eick-West

Moers Die Enni will löchrige Straßen in einem Wohngebiet neu asphaltieren. Ab 16. September darf laut Beschilderung nicht mehr geparkt werden. Die Anwohner wurden bisher allerdings nicht informiert.

Im Zusammenhang mit Baustellen muss die Enni immer wieder mal Kritik einstecken. Zum Beispiel bei den Arbeiten an der Bismarckstraße oder im Zusammenhang mit der „Endlos-Baustelle“ Römerstraße. Jetzt gibt’s Knatsch in Eick-West. Seit Mittwoch stehen dort in einigen Straßen Schilder, nach denen ab dem 16. September zwischen sieben und 20 Uhr das Parken verboten ist. Aufgestellt hat sie die Enni – allerdings ohne vorher die Anwohner zu informieren. Erst nach einem Anruf bei der Enni erfuhr eine Frau, die an der Baudenstraße wohnt, dass dort die Fahrbahndecke erneuert werden soll.