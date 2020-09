Moerser Innenstadt : Wieder im Gespräch: der Feierabendmarkt

Moers Bürgermeisterkandidat Claus Peter Küster hält an einer alten, aus seiner Sicht aber nach wie vor tragenden Idee eines Feierabendmarkts im Wallzentrum und/oder an der Kreuzung Neustraße/Fieselstraße fest.

Die Idee der CDU, einen Feierabendmarkt in Moers zu etablieren, sei gut, aber bisher stets im Sande verlaufen, sagt Küster. „Zuerst hieß es, dass ein Ausrichter gefunden wurde, der den Markt am Bahnhof etablieren will. Was das mit Innenstadtbelebung zu tun haben sollte, war mir immer schon schleierhaft. Dann kam die Idee auf, den Wendehammer am Kastell vor dem Fiddlers zu nutzen. Auch das ist aus meiner Sicht wenig sinnvoll, da die dortigen Gaststätten schon allein attraktiv genug sind.“