Sicherheit im Kreis Wesel : CDU kontert SPD-Kritik am Personalmangel bei der Polizei

CDU kontert SPD-Kritik am Personalmangel bei der Polizei

Xanten In einem Punkt sind sich CDU und SPD einig: Die Polizei im Kreis Wesel benötigt mehr Personal. Beide Parteien streiten aber darüber, wer an der angespannten Personalsituation die Schuld trägt.

Auch die CDU fordert mehr Personal für die Kreispolizeibehörde Wesel und gibt der früheren Landesregierung von SPD und Grünen die Schuld an der „angespannten Personaldecke“. Der damaligen rot-grünen Koalition (2012 bis 2017) sei bekannt gewesen, dass mehr Polizisten in Pension gingen als eingestellt würden, kritisierte die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik. Aber erst nach der Regierungsübernahme durch CDU und FDP im Jahr 2017 habe sich die Einstellungspolitik geändert, seien mehr Kommissaranwärter eingestellt worden. Außerdem spüre der Kreis Wesel die Auswirkungen des hohen Personalbedarfs, der durch die landesweite Bekämpfung der Clan-Kriminalität und die Aufklärung von Kindesmissbrauch entstehe, ergänzte der CDU-Landratskandidat Ingo Brohl. „Auch wenn ich dieses Wort ungern benutze, aber der Personalbedarf in dem Bereich ist alternativlos und deshalb auch vom Kreis Wesel mitzutragen.“