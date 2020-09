Beschwerde in Leverkusen : Anwohner im Schlaf gestört: Lkw-Lärm durch Babyfon hörbar

Der häufige Lkw-Verkehr im Bereich der Maurinusstraße hat lärmgeplagte Anwohner auf den Plan gerufen. Sie können nachts nicht schalfen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen An der Maurinusstraße leiden Anwohner unter nächtlichem Getöse. Lkw stören durch ihre Fahrten zu einem Wellpappenwerk die Nachtruhe der Anwohner. Nachdem das Ordnungsamt nicht reagierte, haben sie nun ihre Beschwerde der Bezirksvertretung vorgetragen.

Petra Hoffmann ist verzweifelt – und mit ihr viele Anwohner der Maurinusstraße. „Der Lärm“, sagt sie, „wird sogar über das Babyfon übertragen.“ Das Bremsen, das Quietschen beim An- und Abfahren, so stark sei die Lärmbelästigung mitten in der Nacht. Jede Nacht müssten ihre Familie und auch die Nachbarn um Schlaf ringen. „Betroffen sind hier schwer kranke und ältere Mitbewohner, Schichtarbeiter, Schwangere und Kinder.“ In der Bezirksvertreung 2 machte Petra Hoffmann jetzt ihrem Ärger durch eine persönliche Stellungnahme Luft. Ihr Bürgerantrag lautet: Durchfahrtsverbot für Lkw auf der Maurinusstraße in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr.

Der nächtliche Lkw-Verkehr habe mit einem an der Maurinus­straße ansässigen Wellpappenwerk zu tun. Dort werde abgefahren und angeliefert, bei Tag und eben auch in der Nacht. Petra Hoffmann hat die Schlaflosigkeit genutzt und akribisch Buch geführt. Für den 12. August hat sie protokolliert: mindestens vier Lkw in der Stunde ab vier Uhr, oft schon ab drei Uhr.

Die Lkw der Wellpappenfirma seien an der auffällig grünen Farbe erkennbar. „Ab fünf Uhr kommen dann die fremden Lkw, um Ware abzuholen oder anzuliefern.“ Mitunter parkten auch Lkw am Straßenrand, Fahrer machten Frühstückspause, es folgte mehrmaliges Türenknallen, dann Motorstarten. Hoffmann fasst zusammen: „Wir reden hier von Schwerlastverkehr in einem Wohngebiet, in einer Tempo-30-Zone, zu nachtschlafender Zeit.“

Das Ordnungsamt habe auf ihre Beschwerde hin abgewinkt, es sei nur für den ruhenden Verkehr zuständig. Schulterzucken auch bei der Polizei. Sie könne erst tätig werde, wenn ein Nachtfahrverbot für Lkw gültig sei.

Die Beschwerdeführer berufen sich auf § 54 Absatz 1 Nr. 3 der Straßenverkehrsordnung. Demnach könne die Straßenverkehrsbehörde die Durchfahrt auf bestimmten Straßen aufgrund der Sicherheit und der Ordnung beschränken oder verbieten.