Ratinger Verkehr : SPD: Raser auf Mülheimer Straße bremsen

Gefährliche Stelle für Passanten und Autofahrer: die Mülheimer Straße vor dem Restaurant Jat Jük und dem Kreisverkehr. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Fraktion unternimmt einen neuen Vorstoß. Bisher hat sich auf bestimmten Strecken nichts getan. Es soll geprüft werden, inwieweit Am trockenen Stiefel und in Höhe des Restaurants Jat Jük Querungshilfen den Verkehr insgesamt verlangsamen können.

(RP/kle) Es geht um kritische Verkehrspunkte, die dringend entschärft werden sollen. SPD-Spitzenkandidat Christian Wiglow will nun Verhandlungen mit Straßen.NRW forcieren, um auf dem Teilstück der Mülheimer Straße zwischen Krummenweg und dem Abzweig Zum Schwarzebruch die Übergänge zu verbessern. Insbesondere stören ihn die fehlenden Übergänge an dem Parkplatz Am trockenen Stiefel und am beliebten Restaurant am Krummenweg, das Besucher nur durch Überqueren der Fahrbahn vom Parkplatz aus erreichen können. Hierzu hat die SPD-Fraktion nun einen aktuellen Prüfauftrag an den Bürgermeister gestellt.

„Auf der Mülheimer Straße zwischen Krummenweg und dem Abzweig Zum Schwarzebruch dürfen Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h gefahren werden. Diese Geschwindigkeiten werden weidlich ausgenutzt und sind lebensgefährlich, weil Wanderer und Reiter sowie Restaurantbesucher die Straße überqueren müssen“, sagt er.

Es soll geprüft werden, inwieweit Am trockenen Stiefel und in Höhe des Restaurants Jat Jük Querungshilfen den Verkehr insgesamt verlangsamen können. „Die aufgestellten Schilder mit Tempo 70 Am trockenen Stiefel scheinen zumindest nicht zu beeindrucken“, ergänzt Dr. Willm Rolf Meyer (SPD), der ebenfalls für den Stadtrat kandidiert und den Antrag mit gestellt hat.

Meyer betont: „Die Mülheimer Straße muss am beliebten Parkplatz Am trockenen Stiefel überquert werden, um in den Wäldern um den Hülsenberg und Stinkesberg Richtung Lintorf und Ratingen wandern zu können. Viele Gruppen aus Lintorf, Hösel und Ratingen treffen sich auf dem zentralen Parkplatz als Ausgangspunkt für Wanderungen in den Ratinger Wäldern. Sie alle müssen die Straße überqueren und treffen auf schnell fahrende Fahrzeuge.“

Im Übrigen gehe die schnellste Fahrradverbindung zwischen Hösel und Lintorf über den trockenen Stiefel und kreuze dort die Landstraße, ergänzt Meyer.

Gleich zu Beginn am Kreisverkehr Krummenweg sei ein beliebtes Restaurant, an dem die Parkplätze auf der anderen Seite der Landstraße liegen, so dass auch dort die Besucher die Straße überqueren müssen.

„Auch sie treffen hiner dem Kreisverkehr auf stark beschleunigende Fahrzeuge, die im Glauben auf freie Fahrt in der Landschaft ein hohes Gefährdungspotential darstellen“, kritisiert Wiglow.