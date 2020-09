Auszeichung in Xanten : Ohne sie geht’s nicht: KSB Wesel ehrt junge Ehrenamtler

Xanten Für die Auszeichnung kam sogar Landrat Dr. Ansgar Müller nach Xanten. Die Laudationen gaben einen Einblick in die Vielfalt der Aufgaben.

(put) Übungsleiter, Betreuer, Helfer, Jugendwarte, Mentoren – das junge Ehrenamt im Sport hat viele Gesichter. Diese Funktionen vereinen 15 jungen Menschen, die der Kreissportbund (KSB) Wesel jetzt gemeinsam mit dem Landrat im Kreis Wesel, Dr. Ansgar Müller, und Xantens Bürgermeister, Thomas Görtz, auszeichnete. Die Geehrten bekamen durch die Unterstützung der Sparkasse am Niederrhein eine Urkunde samt Geschenkgutschein überreicht. Die Laudationen gaben einen Einblick in die Vielfalt der Aufgaben, die wahrgenommen werden, und die Hingabe, mit der das Engagement erfolgt. Aus Alpen, Rheinberg und Xanten wurden fünf Mitglieder geehrt.

Nils Nühlen (SV Budberg) Er ist seit 16 Jahren der Fußball-Abteilung verbunden. Schon als jugendlicher Spieler hatte der Rheinberger großes Interesse an der Trainer-Tätigkeit. Im Sommer 2011 sammelte er als 14-Jähriger die ersten Erfahrungen bei der Betreuung einer F-Junioren-Mannschaft. „Über die Jahre betreute er die unterschiedlichsten Altersgruppen bis zu den B-Junioren – und dies sehr früh schon in der Rolle des Cheftrainers“, meinte der SVB-Vorsitzende Peter Houcken. Besondere Herausforderungen meistere er mit viel Empathie und sozialer Kompetenz. Der aktuelle Coach der DI-Jugend sei auch bei anderen Dingen abseits vom Fußball ein Teamplayer.

Sophia Schedlinski (DLRG Ortgruppe Orsoy) Sie erhielt eine Ehrenurkunde für ihren Einsatz im Rettungswachdienst auf dem Lohheider See und auf der Regattabahn sowie in der Schwimmausbildung. Lars Geldermann aus dem Vorstand hob ihre Leidenschaft in der Jugendarbeit hervor. So plant und organisiert die Duisburgerin Veranstaltungen und Ausflüge. Schedlinski sei eine Person, die für jeden Verein „eine wertvolle Bereicherung ist“. Sie ist stellvertretende Jugendvorsitzende und möchte sich noch in diesem Jahr in Richtung Ausbildungsassistentin Schwimmen weiterbilden.