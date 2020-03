Hilfsaktion auf der Insel Chios : Hilfe vom Niederrhein für Flüchtlinge in Griechenland

Hilfe vom Niederrhein für Flüchtlinge in Griechenland

Mönchengladbach/Chios, Griechenland In den griechischen Flüchtlingslagern herrschen elende Bedingungen. Aus Rheydt und Tönisvorst kommt Unterstützung für die 7000 Geflüchteten auf Chios.

Im Lager auf der griechischen Insel Chios, eigentlich für 1000 Menschen ausgelegt, leben momentan 7000 Flüchtlinge. Darunter sind viele Familien, aber auch etwa 200 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Die Begegnung mit den Kindern erschüttert. „Ein Dreijähriger hatte nur eine einzige Glasmurmel als Spielzeug und die wollte er mir verkaufen“, sagt Martina Wasserloos-Strunk , Presbyterin der evangelischen Kirchengemeinde Rheydt, die gerade aus Chios zurückgekehrt ist. „Dass wir nicht in der Lage sind, die Kinder aus dieser Situation herauszuholen, ist skandalös.“

Martina Wasserloos-Strunk, eigentlich im Auftrag der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen in Griechenland unterwegs, besuchte das Flüchtlingslager und war besonders von der Arbeit der Freiwilligen, die aus der ganzen Welt kommen, beeindruckt. „Ich habe einen Lufthansa-Kapitän getroffen, der in seinem Urlaub den Flüchtlingen half, oder eine junge deutsche Lehrerin, die vor dem Start in ihren Beruf im Flüchtlingslager arbeitete“, erzählt sie. Die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer, die von der Organisation Open Arms organisiert wird, ist umso notwendiger, weil die griechischen Behörden überfordert sind. „Es ist ein Skandal, dass Griechenland derart allein gelassen wird“, sagt auch Action-medeor-Vorstand Bernd Pastors.