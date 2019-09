Medizinische Grundversorgung : Action medeor hilft auf Bahamas

Vorst Vom Hauptsitz in Vorst aus werden zwei Notfallpakete in die Karibik geschickt.

Nach den verheerenden Verwüstungen durch Hurrikan „Dorian“ auf den Bahamas läuft jetzt die internationale Hilfe an – auch aus Deutschland. Das Medikamentenhilfswerk action medeor hat eine Anfrage des US-amerikanischen International Medical Corps (IMC) nach medizinischer Notfallhilfe erhalten. Am Hauptsitz von action medeor in Vorst wurden daraufhin sogenannte Emergency Health Kits versandfertig gemacht, die lebenswichtige Medikamente und medizinische Ausrüstung beinhalten.