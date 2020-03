Spende : 500 Mützen für Verkehrshelfer

Die Dekra hat in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht 500 warme und leuchtend gelbe Mützen für die Ehrenamtler gestiftet. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Jetzt sind sie noch besser erkennbar und vor Wind und Wetter geschützt.

Rund 40 junge und etwa 250 erwachsene Verkehrshelferinnen und -helfer setzen sich an jedem Schultag dafür ein, dass Kinder in Mönchengladbach sicher zur Schule kommen. Mit Kelle und Weste stehen sie vor den Schulen und regeln den Verkehr an Fußgängerüberwegen.