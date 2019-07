Vorst : Action Medeor: „Altbau“ wird kernsaniert

Vorst Das Hilfswerk investiert rund zwei Millionen Euro in eine energetische Sanierung des ersten Verwaltungsgebäudes von 1976.

Auch wenn das Gebäude entkernt, die Treppe verschwunden, ein Teil der Decke herausgeschnitten ist, alte Wände abgebrochen und neue mit Kalksandsteinen gezogen sind – in etwa nimmt das neue Gebäude bereits Gestalt an. Architekt Ulrich Paar aus Krefeld spricht auch nicht mehr vom Altbau, sondern vom „Flügelbau“.

Schwachstellen waren die Wände und die ungedämmte Bodenplatte. Jetzt wird der Bau schwellenfrei, also behindertengerecht. Die neue Fußbodenheizung kann auch kühlen und wird energetisch zukunftsfähig sein, etwa für Erdwärme. Auf Teile des neuen Daches kommt eine Photovoltaikanlage. Auf der Rückseite des Gebäude entsteht ein komplett neuer Eingang. Da die Mitarbeiter viel Kommunikation pflegen, wird es kein Großraumbüro geben, sondern Dreier-Büros. Mit Glaswänden ist trotzdem alles offen. Zum Skypen wird es extra ruhige Räume geben. Bisher konnten 24 Mitarbeiter in diesem Teil arbeiten, künftig wird es 41 Arbeitsplätze geben.

Dass Action Medeor in Vorst 1,8 bis zwei Millionen Euro (aus dem Eigenkapital) in den Umbau investiert, versteht man auch als ein Bekenntnis zur Region. Action Medeor bleibt in Tönisvorst. Vorstand Christoph Bonsmann kümmert sich um den Umbau. Action Medeor beauftragt Unternehmen aus der Region mit den Arbeiten. Bonsmann ist begeistert über die Kompetenz und das Engagement, mit denen sich die Unternehmen einbringen. „Wir haben tolle Firmen gefunden“, was beim Bauboom im Moment nicht ganz einfach war. Im Februar waren die Arbeiten begonnen worden, fertig soll der Bau im März 2020 sein.