Malawi nach dem Zyklon Idai: Action-Medeor-Mitarbeiterin reist ins Katastrophengebiet

Tönisvorst Vor zwei Wochen brachte Zyklon Idai Überschwemmung und Zerstörung in den Südosten Afrikas. Neben Mosambik, auf das sich die internationale Aufmerksamkeit konzentriert, ist auch die Bevölkerung des angrenzenden Malawi von den Folgen des Zyklons betroffen.

Um die Nothilfe für die Menschen in Malawi zu koordinieren, ist Action-Medeor-Mitarbeiterin Mareike Illing am Montag in das ostafrikanische Land gereist. Hier wird sie das sechsköpfige Team der Action-Medeor-Niederlassung in der Hauptstadt Lilongwe unterstützen. Außerdem wird sie Gesundheitseinrichtungen im Katastrophengebiet besuchen, um den Bedarf an medizinischer Hilfe abzustimmen und mit lokalen Behörden und Hilfsorganisationen Maßnahmen zu organisieren. Die Mitarbeiterin des Bereichs Medikamentenhilfe bei Action Medeor bringt wichtige Erfahrung in der Katastrophenhilfe mit – unter anderem aus Liberia, wo sie 2014 in der Bekämpfung der Ebola-Epidemie im Einsatz war.