Frühschoppen in St. Tönis : Ausverkauft: Voller Erfolg von „Akkordeon goes Waterkant“

St. Tönis Am Sonntag war das Vereinsheim des Akkordeon Orchesters St. Tönis beim Frühschoppen der besonderen Art vollkommen ausverkauft. Mitwirkende des Tages waren der Linner Shanty Chor, die Antonius Harmonists und das Hobbyorchester des Akkordeon Orchesters St. Tönis.

„Auf dem richtigen Dampfer“ ging’s mit „Wir lagen vor Madagaskar“, „Über alle sieben Meere“ zu den Liedern, die so schön sind wie der Norden. Mit dem Medley „Schön ist die Liebe im Hafen“ ließen die Antonius Harmonists die Nordseewellen mächtig an den Strand schlagen. Das „Yellow Submarine“ tauchte im Vereinsheim – wenn auch nur musikalisch – auf, und fürs Publikum ging’s an Bord. Der Hamburger Veermaster steuerte das Publikum schließlich auf richtigem Kurs in die Pause. Dort wurden aus der Kombüse Gegrilltes und kühle Getränke angeboten und nach Seemannsart gemeinsam vertilgt.