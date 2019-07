„Sommernachtstraum“ : Löschzug Vorst: Ein voller Erfolg

Vorst Am Samstag feierte die Feuerwehr im Gerätehaus den „Sommernachtstraum“.

Der traditionelle „Sommernachtstraum“ war wieder ein voller Erfolg. Am Montag zogen die Organisatoren eine zufriedene Bilanz. Unter dem Motto „Wir kommen, wenn es brennt! Ihr kommt, wenn wir feiern“ hatte der Löschzug Vorst am Samstag zum Feiern ins Gerätehaus eingeladen. Bei freiem Eintritt waren etwa 150 bis 200 Gäste der Einladung gefolgt. Nach den guten Erfahrungen vor zwei Jahren, als der Sommernachtstraum wegen Regens kurzfristig in die Feuerwache verlegt wurde, hatte das Orga-Team unter Philipp Reiners für dieses Jahr die Veranstaltung direkt im Gerätehaus geplant. Und der Regen und starke Wind gegen 21 Uhr haben diese Entscheidung bestätigt.

Ein Renner waren auch die Cocktails, die wie in den Vorjahren von den Feuerwehr-Frauen gemixt wurden. Ein Team von 15 Frauen sorgte stets für frischen Nachschub. Und die Kreationen hatten passende Namen wie etwa „Fire Fighter“. Gespielt hat die Band bis 1 Uhr. Fertig mit Aufräumen war der Löschzug um 3.30 Uhr. Wer noch mehr Feuerwehr will, kann am Samstag (ab 10.30 Uhr) den 13. Aktionstag der Feuerwehr in St. Tönis besuchen.