Vorst : Apfelblütenlauf: 15.000 Euro für Action Medeor

Alle Beteiligten freuen sich über das Rekordergebnis, darunter Bernd Pastors (Action Medeor), Annica Schüller und Roland Beurskens (TV Vorst). Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Vorst Der Apfelblütenlauf im April hat in diesem Jahr zu einer Spendensumme in Höhe von 14.671,15 Euro geführt. Das Geld wurde am Donnerstag vor Ort an Action Medeor übergeben. Im Laufe von fünf Jahren sind insgesamt 49.794,66 Euro zusammengekommen, fast 50.000 Euro.

Die Spendeneinnahmen haben sich über die Jahre kontinuierlich gesteigert: von 4515 Euro (2015) über 9445 (2016), 10.368 (2017) und 10.794 (2018) zu jetzt 14.671,15 Euro.

Die Spendengelder sind nur ein deutliches Zeichen für die unglaublich schnelle Erfolgsgeschichte des Apfelblütenlaufs. Er ist aus dem Veranstaltungskalender in Tönisvorst nicht mehr wegzudenken und eine wichtige überregionale Werbung für die Stadt. Auslöser war das Obstblütenwalking des TV Vorst, ein Walking-Event ohne Zeitnahme durch die Huverheide, das viele Jahre zuvor erfolgreich durchgeführt wurde. Dieses hat die damalige Apfelkönigin Annica Lambertz aufgegriffen. Im März gab es gemeinsam mit dem Verein und der Stadt dann eine Wiederauflage dieses Events – erweitert um Läufer – aber nach wie vor ohne Zeitnahme. 2015 gab es dann auf Initiative und mit ganz viel Engagement der damaligen Apfelkönigin zum ersten Mal einen richtigen Apfelblütenlauf als Charity-Event für Action Medeor.

Möglich wird das Ganze nur durch die vielen Helfer der Sportvereine – rund 50 jedes Jahr – allen voran dabei der TV Vorst. Am Tag des Apfelblütenlaufs kommen noch die Helfer von THW und DRK dazu. Das Rahmenprogramm wird durch Action Medeor organisiert.

