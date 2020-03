Comet Cine Center : Onward lockt 150 Disneyfans ins Kino

Mönchengladbach Noch vor dem bundesweiten Start des Films am 5. März hatten Mönchengladbacher schon die Gelegenheit, sich den Streifen anzuschauen.

Am Sonntag kamen Familien in das Comet Cine Center, um den neuen Disney-Pixar-Film „Onward“ anzuschauen. Damit waren sie unter den ersten in Deutschland, denn der bundesweite Start ist am Donnerstag, 5. März.