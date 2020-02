Prinzenempfang in Düsseldorf : Mönchengladbacher feiern ihr Prinzen-Paar in der RP-Zentrale

Foto: Denisa Richters 9 Bilder Mönchengladbacher feiern bei der Rheinischen Post.

Heerdt So viele Tollitäten auf einmal – das ist selten! Fast 20 Prinzenpaare samt Gefolge reisten am Dienstagvormittag aus der gesamten Region zum traditionellen Prinzenempfang der Rheinischen Post in der Düsseldorfer Zentrale an.

Und mittendrin das Mönchengladbacher Prinzen-Paar: Axel I. und sein Niersius Thorsten zogen die Aufmerksamkeit auf sich und trafen viele Bekannte aus den vergangenen Wochen wieder. Denn das erste schwule Prinzen-Paar des Rheinlands, beide als Männer und nicht in einer maskulinen Frauenrolle, ist auch jenseits der Stadtgrenzen oft eingeladen. Sitzungen in Köln, Auftritt beim WDR, KG Regenbogen in Düsseldorf, Rosa Jecken in Krefeld – die Liste der Auswärtsspiele des sympathischen Duos ist lang.

Und auch bei der Rheinischen Post sorgten die beiden Prinzen für Stimmung: „Gladbach, Gladbach, als Prinzenpaar vor euch zu steh’n, ein Traum darf in Erfüllung geh’n, ha ha ha ha ha, hey“ auf Dschinghis Khans „Moskau“ – da sang und tanzte der ganze Saal mit. Vehemente „Zugabe“-Rufe musste Moderator Christian Zeelen charmant abwürgen: Denn die Zeit drängte anlässlich der Vielzahl der Prinzenpaare, die sich alle auf der Bühne präsentieren durften. Das Prinzen-Paar und MKV-Boss Gert Kartheuser verteilten auch reichlich Orden – allen voran an den neuen RP-Chefredakteur Moritz Döbler.

Ein Wiedersehen beim Prinzenemfpang der Rheinischen Post: Das Gladbacher Prinzen-Paar Axel I. (l.) und Niersius Thorsten (r.) mit Jungfrau Juppine I. und Prinz Kai I., zwei Dritteln des Dreigestirns der Närrischen Schmetterlingen aus Düsseldorf. Foto: Denisa Richters

Er in Uniform, sie in Regenbogenfarben: Dietmar und Elvira Wirt feierten ebenfalls in Düsseldorf mit. Foto: Denisa Richters

So viel Lokalpatriotismus muss als Mönchengladbacherin in Düsseldorf sein: Das Detail im Kopfschmuck von Martina Bökels ist ein Bekenntnis zu Borussia Mönchengladbach. Foto: Denisa Richters

Sie sind Mitglieder der Großen Gladbacher Karnevalsgesellschaft: Martina und Winfried Hansen. Foto: Denisa Richters

Düsseldorfs OB Thomas Geisel (l.) und Gladbachs Bürgermeister Michael Schroeren mit ihren RP-Orden. Foto: Denisa Richters

Überzeugte RP-Leserinnen: Martina Bökels (l.) und Marion Wenske. Foto: Denisa Richters

Sylvia Schäfer (l.) und Christiane Glasmacher sind aktiv im Karneval. Foto: Denisa Richters

Hatten wieder Glück und waren dabei: Hannelore und Hans-Peter Deinzer aus Mönchengladbach. Foto: Denisa Richters