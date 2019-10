Musikschüler musizieren live : Kinosaal als Konzertlocation

Movie in Concert: Auf der Leinwand werden Filmausschnitte gezeigt, dazu musizieren und singen Schülerinnen und Schüler der Musikschule. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Bereits zum dritten Mal gab es „Movie in Concert“ im Comet Cine Center. 112 Musikschüler spielten und sangen Filmsongs vor der Kinoleinwand.

An zwei Tagen fand das dritte Konzert der Reihe „Movie in Concert“ als Kooperation der Musikschule mit dem Comet Cine Center statt. Die Vorstellungen waren seit Wochen ausverkauft. Die Aufregung war beim Betreten des Kinosaales deutlich zu spüren – bei allen Mitwirkenden, nicht nur bei den Musikschülern. Vor der Kinoleinwand waren die jungen Musiker und Sänger platziert.

Die 112 Musikerinnen und Musiker spielten und sangen abwechselnd Filmsongs, die durch passend geschnittene Szenen der jeweiligen Filme die Besucher in die Geschichten hineinzogen und der mit viel Herzblut gespielten Musik Leben verliehen. Die Colour Kids unter der Leitung von Kerstin Weuthen eröffneten das Konzert mit einem Filmhappen aus der Realverfilmung von „Aladdin“ mit Will Smith. Gefolgt vom Popchor Junior und der Band Jazzo Mix, die beide Szenen aus dem Film „Toy Story“ musikalisch belebten.

Umfangreiche Vorbereitungen waren der Veranstaltung vorausgegangen. Viele Monate der Proben für die Schüler an ihren Instrumenten ebenso wie darauf abgestimmter Filmschnitt, technische Vorarbeiten sowie Feinabstimmungen und Detaileinstellungen am Klang. „Sie haben alle unglaublich viel geprobt“, sagte Annette Bauernfeind-Gormanns, stellvertretende Leiterin der Musikschule.

Die Moderation übernahm Markus Brinkman, Marketingchef des Comet Cine Centers, der mit Informationen zu den Filmen die Umbaupausen der einzelnen Orchester gekonnt überbrückte. So überreichte er elf Miniatur-Oskars, mit welchen der Film „Titanic“ ausgezeichnet worden war, vor diesen Filmszenen an die Zuschauer. Alle Kinder erhielten Laserschwerter vor den Ausschnitten des Films „StarWars“. Und dann übergab Kinobetreiber Frank Janssen einen Scheck über 5000 Euro an die Leitung der Musikschule.