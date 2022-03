Tag der Instrumente in der Musikschule Mönchengladbach : Wie klingt denn das?

Tag der Instrumente in der Musikschule Mönchengladbach

Tara probierte sich an der Harfe aus und war fasziniert von den Klängen. Immer wieder griff sie in die Saiten des Instrumentes. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Andrang zum Schnuppertag an der städtischen Musikschule war enorm. Für manche war es die erste Begegnung mit dem Lieblingsinstrument

Am Anfang ist das Konzert im Carl-Orff-Saal. Hier locken und informieren die Dozenten mit Hörproben der unterschiedlichsten Instrumente. Beteiligt sind auch die Rockstreicher als jugendliche Nachwuchsmusiker, die über den Anfängerstatus hinausgewachsen sind. Die musikalischen Appetithappen am „Schnuppertag für Instrumente, Gesang und Tanz“ kommen bei kleinen und großen Gästen gut an. Die hören auch gerne, dass Musikschulleiter Christian Malescov den Wert des gemeinsamen Musizierens betont.