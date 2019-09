Schlosskonzert : Saisonstart mit feiner Salonmusik

So sehen echte Salonlöwen aus; Das Sextett aus Hagen tritt beim 1. Schlosskonzert der Saison im Rittersaal von Schloss Rheydt auf. Foto: MGMG

Mönchengladbach Beim 1. Schlosskonzert werden die „Salonlöwen“ aus Hagen die Goldenen Zwanziger Jahre aufleben lassen.

Zu einem Ausflug in die Welt der Salonmusik lädt das 1. Schlosskonzert im Schloss Rheydt am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, ein. „Die Salonlöwen“ werden den Glanz der Goldenen Zwanziger Jahre aufleben lassen und mit einschmeichelnder, gefühlvoller, prickelnder Musik einen musikalischen Bogen spannen von legendären Walzern bis hin zu Musicalhits und Filmmusiken.

Das Sextett mit Werner Köhn und Lucjan Mikolajczyk (Violinen), Rüdiger Brandt (Violoncello), Hubert Otten (Kontrabass), Alexander Schwalb (Klarinette) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) setzt sich zusammen aus klassischen ausgebildeten Musikern des Hagener Stadttheaters und des Philharmonischen Orchesters Hagen. Die Salonlöwen gründeten sich in dem Bestreben, der Salonmusik wieder zu jenem Rang zu verhelfen, den sie vor der Zeit der Videoclips und schnell produzierter Massenware über Jahrzehnte selbstverständlich und unangefochten innehatte. Unbändige Musizierlust, Stilsicherheit und professionelle Spielkunst vereinen sich zu einem beglückenden Klangerlebnis.

Das aktive Repertoire der Salonlöwen umfasst mehr als 200 Titel und wird beständig erweitert: Wiener Walzer treffen auf Tangos aus Argentinien und Europa und wetteifern mit der Musik großer UFA-Filme. Melancholie und Lebensfreude erklingen in Sammlungen vom Balkan und dem zaristischen Russland. Unsterbliche Melodien, Charakterstücke bekannter und in Vergessenheit geratener Komponisten und Evergreens aus großen Opern stehen schmissigen Potpourris beliebter Operetten gegenüber. Im Rittersaal werden die Salonlöwen mit Musik von Max Oscheit, Will Meisel, Franz Lehár, Dmitri Schostakowitsch, den Scorpions und Leonard Bernstein die Herzen ihrer Zuhörer erobern.