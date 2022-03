Inklusion in Geldern : Den Spaß am Musizieren wecken

Im Kreis wird getrommelt beim inklusiven Musikkurs in der Musikschule „Plug & Play“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern In der Musikschule „Plug & Play“ am Südwall in Geldern spielen und singen behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam. Wie es zu diesem inklusiven Musikkurs gekommen ist.