Kultursalon der RP : RP-Leser besuchen die Kulturküche

Mönchengladbach Hannah und Norbert von Dahlen stellten die sozialkulturelle Einrichtung an der Waldhausener Straße vor. Rund 30 Gäste besuchten auch die Vinyl-Garage und erlebten ein Küchen-Radio-Konzert.

Viele Blicke hinter die Kulissen zweier Häuser ermöglichte der Kultursalon der Rheinischen Post. 30 Leserinnen und Leser besuchten die 2013 von der Intres GmbH gegründete Kulturküche an der Waldhausener Straße und danach die Vinyl-Garage schräg gegenüber. „Mit dem Kultursalon tragen wir dem Bildungsauftrag der Rheinischen Post Rechnung, indem wir in Zusammenarbeit mit der Kulturredaktion des Hauses Menschen exklusiven Zugang zu Kultureinrichtungen ermöglichen“, sagt Alexandra Lehmberg, Leiterin Verlagsmarketing. Die Sparkassen-Kulturstiftung fördert das Projekt.

An die besondere Bedeutung der von zwölf Klienten mit Abhängigkeitserkrankungen betriebenen Kulturküche für die Quartiersentwicklung in der Altstadt erinnerte Kulturredakteurin Dorothee Krings bei der Begrüßung. Diese beinhaltete auch die persönliche Erinnerung der in Mönchengladbach geborenen Journalistin, „dass die Altstadt damals, als ich in den 1970er- und 1980er-Jahren hier aufwuchs, kein sicherer Ort war.“ Dank Initiativen wie der Altstadt-Initiative, zu denen auch die Arbeit von Intres gehört, hat sich das zum Besseren gewandelt. Darauf wies Hannah von Dahlen, Leiterin der Kulturküche, die werktags von 10 bis 16 Uhr Speisen und Getränke anbietet, zu Beginn des Rundgangs hin. Die 32-Jährige, die in Köln Mediendesign studierte, zeigte den Besuchern nicht nur das Café, wo später das Küchenkonzert mit der Paul Weber Band lief. Sie führte auch in die Obergeschosse, wo Künstler und andere Kreative Büros angemietet haben.