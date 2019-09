Netzwerk „Neue Auftraggeber“ : Gemüse, Obst und Kunst am Abteiberg

Mönchengladbach Die Neuseeländerin Ruth Buchanan ist der kreative Kopf für das Projekt von Huma und Arbeitslosenzentrum. Das Grundstück zwischen den beiden „Neuen Auftraggebern“ wird zum Treffpunkt für die Menschen im Quartier.

Sie ist am anderen Ende der Welt geboren und aufgewachsen – in Neuseeland. Studiert hat sie in Auckland, Rotterdam und Maastricht. Und zwar Bildende Kunst. Sie lebt seit ein paar Jahren in Berlin, und derzeit hält sie sich in Mönchengladbach auf. Die Künstlerin Ruth Buchanan ist der kreative Kopf des Garten-Projektes vom Stiftischen Humanistischen Gymnasium (Huma) und dem Arbeitslosenzentrum (ALZ), das im Frühjahr gestartet wurde. Die Kooperation kam durch das europäische Netzwerk „Neue Auftraggeber“ zustande, das seit anderthalb Jahren Bevölkerung und Künstler in Mönchengladbach zusammenbringt, um gemeinsame Projekte zu initiieren. „Ich kannte einige Arbeiten von Ruth Buchanan, nahm Kontakt zu ihr auf und lud sie ein“, sagt Kathrin Jentjens. Sie ist die Mediatorin des Netzwerks vor Ort und konnte die Künstlerin für das Projekt, das im Garten hinter dem ALZ nach und nach Gestalt annehmen wird, gewinnen.