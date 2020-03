Band „Echt Lekker“ ausgezeichnet : Tambourcorps Neuwerk vergibt Brauchtumspreis

Mönchengladbach-Neuwerk „Brauchtum ohne Musik, das geht gar nicht“, sagt Thomas Zimberg, Geschäftsführer des Tambourcorps Neuwerk, das in diesem Jahr zum dritten Mal den Martin-Theveßen-Preis für Brauchtumsmusik verleiht.

Am Sonntag, 15. März, wird der Ehrenpreis bei einem Benefizkonzert im zum Konzertsaal umfunktionierten FABA Autohaus an der Krefelder Straße 570 verliehen. „Die Besucher können sich auf ein großartiges Konzert freuen, denn das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr ist eines der besten sinfonischen Blasorchester in Deutschland“, sagt Thomas Platzer, 1. Vorsitzender des Tambourcorps. In diesem Orchester werden 140 Musiker in enger Zusammenarbeit mit der Robert-Schumann-Hochschule für Musik in Düsseldorf zu professionellen Orchestermusikern ausgebildet. Im Anschluss an das Konzert bittet die Kölner Band „Kuhl un de Gäng“ zur nachfolgenden Party.