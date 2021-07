Spaß in Mönchengladbach Giesenkirchen : Fußball-Camp für 30 Nachwuchskicker

Strahlende Gesichter beim Sommer-Camp der Fußballschule Grenzland auf der Anlage des DJK VfL Giesenkirchen. Foto: Fußballschule Grenzland

Giesenkirchen Die Fußballschule Grenzland hat auf der Anlage des DJK VfL Giesenkirchen ein Sommer-Camp ausgerichtet. An vier Tagen wurden die Kinder dort von professionellen Trainern betreut.

30 fußballbegeisterte Kinder haben auf der Anlage des DJK VfL Giesenkirchen am Ferien-Camp der Fußballschule Grenzland teilgenommen. Die Nachwuchskicker wurden an vier Tagen abwechselnd von den professionellen Trainern der Fußballschule Grenzland trainiert. Dominik, Trainer im Nachwuchsleistungszentrum eines regionalen Profi-Clubs, war sehr zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Kinder: „Zusammen haben wir in den vier Tagen unheimlich viel Spaß gehabt und ich bin überzeugt, dass die Kids auch das ein oder andere gelernt haben.“ Auch Fatih, der unter anderem für den FC Porto in Portugal und Roda Kerkrade in den Niederlanden gespielt hat, hatte viel Freude in Mönchengladbach: „Die Kinder haben super mitgezogen. So macht Fußball Spaß!“

Je nach Alter trainierten die Kinder unterschiedliche Inhalte. In den jüngeren Altersklassen wurde besonders viel spielerisch gearbeitet. In der ältesten Trainingsgruppe flossen auch bereits taktische Elemente mit ein. Im Laufe der Camp-Tage hatten alle Kinder die Möglichkeit, die Geschwindigkeit ihres Torschusses an einer Messanlage zu testen und erhielten zum Ende ihr Ergebnis auf einer von allen Trainern unterschriebenen Urkunde. „Unsere Kinder haben einiges dazugelernt, aber vor allem auch richtig viel Spaß gehabt. Es war toll zu sehen, wie die Trainer mit den Kindern gearbeitet haben. Das Fußball-Camp hat wirklich Spaß gemacht“, so die Stimmen einiger Eltern am Rande des Camps.