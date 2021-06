Aktion zur Corona-Pandemie : Grundschüler bringen Mönchengladbacher zum Lächeln

Mönchengladbach Grundschüler haben mutmachende Botschaften in Mönchengladbach verteilt. Die Aktion ist den Bürgern gewidmet, die in der Pandemie großen Einsatz zeigten.

An der Aktion „Heute ist ein Lächeltag“ nahmen neben der Annaschule auch die Hermann-Gmeiner-Schule, die Brückenschule sowie die Katholischen Grundschule Ohler teil. Die Botschaft war dabei Personen gewidmet, die während der Pandemie in ihrem Job immer für andere da waren. Oder auch für Menschen, die durch Corona viel persönliches Leid erfahren haben und die mit der Aktion wieder zum Lächeln gebracht werden sollen. So besuchten die Kinder der Annaschule unter anderem die Kliniken Maria Hilf und übergaben Geschäftsführer Jürgen Hellermann, Prof. Jürgen vom Dahl als ärztlichem Direktor und der Stationsleiterin Marina Tietenberg die Schachteln stellvertretend für all ihre Kollegen.