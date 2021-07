Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 20. Juli) : Inzidenz in Mönchengladbach bleibt niedrig

Inzidenz in Mönchengladbach bleibt niedrig

Am Dienstag meldet die Stadt Mönchengladbach eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Im landesweiten Ranking ist Mönchengladbach aktuell auf Platz fünf der niedrigsten Inzidenz-Werte. 18 Neuinfektionen sind in den vergangenen sieben Tagen nachgewiesen worden.

Während die Corona-Zahlen in NRW steigen, bleiben die Fälle in Mönchengladbach niedrig . Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt eine Neuinfektion (Stand: 9 Uhr). Die Zahl der aktuell Infizierten steigt damit auf 32 (Vortag: 31), die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach sinkt auf 5,7 (Vortag: 6,5).