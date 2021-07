Spende : BabyOne spendet Gutscheine und Babyhandtücher für junge Familien

Freuen sich über die Spende von BabyOne: Beigeordnete Dörte Schall (l.), Marktleiter Daniel Gehrt und Samira Hlaouit Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Sozialdezernentin Dörte Schall freut sich über eine Spende in Form von 2.500 Gutscheinen und 500 Babyhandtüchern des Babymarkts BabyOne in Mönchengladbach. Beschenkt werden damit junge Eltern, die in einer der Mönchengladbacher Geburtskliniken entbunden haben.

Mit der Spende möchte die Fachmarktkette für Baby- und Kleinkindbedarf den im vergangenen Jahr gestarteten regionalen Lotsendienst für werdende und junge Eltern unterstützen.

Seit Oktober 2020 werden frisch gebackene Eltern nach der Geburt in Mönchengladbacher Geburtskliniken von der Fachstelle Frühe Hilfen des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie im Rahmen des Lotsendienstes auf der Geburtsstation im Neuwerker Krankenhaus und im Elisabeth Krankenhaus begrüßt. Die Lotsinnen informieren und beraten über die zahlreichen familienfreundlichen Angebote in der Stadt.

Klaus Röttgen, Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie, ist davon überzeugt, dass das Projekt eine weitere Lücke im Rahmen von Prävention schließt und junge Familien durch den Lotsendienst frühzeitig Unterstützung bei allen belastenden Fragen rund um Kind und Familie erhalten. Das Angebot wird von den Schwangeren und Wöchnerinnen sowie den Vätern sehr gerne angenommen und als hilfreich empfunden.

Neben vielen Informationen rund um das Baby und die Familie wird ihnen ein Elternbegleitbuch, in dem wichtige Adressen zu finden sind, überreicht. Auf Wunsch und nach Bedarf wird den jungen Eltern auch Unterstützungs- und Vermittlungshilfe angeboten. Darüber hinaus bieten die Lotsinnen den jungen Eltern eine Begleitung zu Behörden und anderen Institutionen an, fügt Samira Hlaouit, Leiterin der Fachstelle Frühe Hilfen, hinzu.