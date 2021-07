Frauenfußball : HSV Langenfeld startet in Hemmerden

Niederrhein Der Fußball-Verband Niederrhein hat erst die Frauenfußball-Ligen eingeteilt und dann die Spielpläne veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der HSV Langenfeld am Freitag, 20. August die Niederrheinliga eröffnet.

Zudem folgten am Wochenende die Spielpläne vom FVN. Die Staffelleiter Ursula Schneider, Stefanie Weide und Stephan Kahse (alle Mitglieder der FVN-Kommission Spielbetrieb) haben die Paarungen der Gruppen auf Verbandsebene ausgearbeitet. Und daraus geht hervor, dass der HSV Langenfeld die Saison in der Niederrheinliga eröffnet: Zum Start geht es am Freitag, 20. August zum SV Hemmerden. Da die Anzahl der Mannschaften ungerade ist, hat an jedem Spieltag eine frei. Die Langenfelderinnen pausieren am siebten (3. Oktober) und 24. Spieltag (3. April 2022). Der 17. Spieltag am 19. Dezember ist der letzte vor der Winterpause, der HSV empfängt dann den SV Jägerhaus-Linde. Weiter geht es am 13. Februar mit dem Rückspiel daheim gegen Hemmerden.