Ökumenischer Motorrad-Gottesdienst : Die christlichen Biker sitzen wieder im Sattel

Rund 40 Fahrer nahmen an der Fahrt zur Münsterkirche nach Mönchengladbach teil. Foto: Markus Rick Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen traf sich am Sonntag zu ersten Ausfahrt. Es gab laute Musik, einen Reisesegen und entspannte Gemeindereferenten.

Für die die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen (ACM) war am Sonntag erstmals wieder eine Ausfahrt samt Gottesdienst möglich. Rund 40 Bikerinnen und Biker trafen sich, um eine 56 Kilometer weite Strecke bis zur Münsterkirche in Mönchengladbach in Angriff zu nehmen. Gemeindereferent Bernhard Krinke-Heidenfels ist selber begeisterter Biker und Besitzer einer schweren BMW. Er war für den kurzen Gottesdienst zuständig.