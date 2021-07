Corona-Impfung in Mönchengladbach : Hier kann man sich kurzfristig impfen lassen

Corona-Impfung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Beim Hausarzt, im Impfzentrum oder direkt in den Stadtteilen – die Impfärzte, die Stadt und die Kassenärztliche Vereinigung bieten diverse und niedrigschwellige Angebote für eine Corona-Impfung. Eine Übersicht.

Insgesamt 1872 Menschen haben sich in der vergangenen Woche ohne vorherige Terminabsprache im Impfzentrum Mönchengladbach impfen lassen. Das teilt die Stadt am Montag mit. Die Aktion „Impfen ohne Termin“ hatte an vier Tagen stattgefunden – und wird jetzt weitergeführt. Darüber hinaus gibt es weitere unkomplizierte Impfangebote.