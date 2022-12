Damen des GHTC schon wieder auf Meisterschaftskurs Viersener THC startet als Aufsteiger gut in die neue Liga

In der 2. Verbandsliga der Herren geht der Odenkirchener TC an den Start, hat sich dort den Klassenerhalt als großes Ziel auf die Fahne geschrieben. Nach bislang zwei von fünf ausgetragenen Partien sieht es für den OTC gut aus. Dem wichtigen 4:2-Auftaktsieg über den TK 78 Oberhausen folgte zwar eine 2:4-Niederlage gegen den TC RW Düsseldorf. Mit Rang drei steht Odenkirchen zum Jahreswechsel aber nicht auf einem gefährdeten Abstiegsplatz. 2023 geht es am 21, Januar gegen Tabellenführer Kahlenberger HTC weiter. Schlechter sieht es bereits in der 2. Verbandsliga der Damen für den Gladbacher HTC II aus. In der Fünfergruppe haben die Gladbacherinnen nach zwei Spielen noch keinen Sieg einfahren können, stehen nach dem 3:3-Remis gegen den TuS Bocholt und einer 1:5-Niederlage gegen Stadtwald Hilden II auf dem letzten Tabellenplatz. Mit Erfolgen gegen Post SV Düsseldorf und den Oberhausener THC hat der GHTC den Klassenerhalt im neuen Jahr aber in der eigenen Hand.